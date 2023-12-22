Семшов: Чалов готов играть в Европе

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о возможном переходе нападающего столичного ЦСКА Фёдора Чалова в «Марсель».

Специалист отметил, что у форварда уже был опыт выступления в Швейцарии (прим. - в «Базеле»), поэтому он готов играть в Европе.

«В первой части чемпионата он неплохо выглядел. Если поступит предложение из «Марселя», Федор и ЦСКА его рассмотрят. Чалов не затеряется в такой команде», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.