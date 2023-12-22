Агент: Кади не покинет «Краснодар» зимой

Агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса Хелсио Алиск высказался о будущем своего клиента в составе лидера Российской премьер-лиги.

«Кади не покинет «Краснодар» зимой. Мы не ищем ему новый клуб», - приводит слова Алиска «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в азербайджанский «Карабах», за который он выступал с лета 2021 года по январь 2023 года.

Контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Кади принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.