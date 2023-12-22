Стали известны соперники питерского «Зенита» в Кубке равноправия, который состоится в Катаре в начале февраля.
В международном турнире, который пройдет с 1 по 13 февраля, примут участие следующие клубы: «Зенит», бразильский «Сантос», китайский «Шанхай Шеньхуа», который по данным СМИ, может возглавить Леонид Слуцкий, а также катарский «Аль-Духаиль».
Расписание Кубка равноправия:
1 февраля
«Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»;
4 февраля
«Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»;
5 февраля
«Зенит» — «Аль-Духаиль»;
8 февраля
«Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»;
9 февраля
«Сантос» — «Аль-Духаиль»;
13 февраля
«Зенит» — «Сантос».
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