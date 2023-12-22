Стали известны соперники питерского «Зенита» в Кубке равноправия, который состоится в Катаре в начале февраля.

В международном турнире, который пройдет с 1 по 13 февраля, примут участие следующие клубы: «Зенит», бразильский «Сантос», китайский «Шанхай Шеньхуа», который по данным СМИ, может возглавить Леонид Слуцкий, а также катарский «Аль-Духаиль».

Расписание Кубка равноправия:

1 февраля

«Шанхай Шеньхуа» — «Аль-Духаиль»;

4 февраля

«Сантос» — «Шанхай Шеньхуа»;

5 февраля

«Зенит» — «Аль-Духаиль»;

8 февраля

«Зенит» — «Шанхай Шеньхуа»;

9 февраля

«Сантос» — «Аль-Духаиль»;

13 февраля

«Зенит» — «Сантос».