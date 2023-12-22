Будущее Леонченко в «Локомотиве» определится 22 декабря

Трудовое соглашение между московским «Локомотивом» и гендиректором клуба Владимиром Леонченко до сих пор не продлено. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорта».

Как отмечает источник, срок действующего контракта между сторонами истекает 1 января. Ожидается, что сегодня, 22 декабря, руководство «железнодорожников» примет решение о будущем Леонченко.

Ранее в прессе ходили слухи, что московский клуб планирует подписать с генеральным директором новый двухлетний трудовой договор.

После 18 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.