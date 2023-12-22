Газизов: Меня не удивил успешный дебют Файзуллаева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о ярком дебюте полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Спортивный функционер отметил, что его не удивило выступления игрока, ведь у него уже был задатки, да и к тому же, по его мнению, алмазов много, но его ещё нужно огранить, чтобы по итогу получился бриллиант.

«Тренерскому штабу ЦСКА это удалось сделать, молодцы. Но то, что Файзуллаев – талантливый игрок, ни для кого секретом не было», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.