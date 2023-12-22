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Гендиректор «Кайрата»: «Игра со «Спартаком» - особенная для нас»

22 Декабря 2023 • 11:34 Комментировать

Гендиректор футбольного клуба «Кайрат» Аскар Есимов высказался касательно предстоящего поединка против московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

«Игра со «Спартаком» остаётся особенной для нас, это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Зимний кубок РПЛ состоится со 2 по 14 февраля. В нем примут участие четыре клуба: «Спартак» (Россия), «Ростов» (Россия), «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).

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Спартак Москва Кайрат Аскар Есимов ещё теги
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