Гендиректор «Кайрата»: «Игра со «Спартаком» - особенная для нас»

Гендиректор футбольного клуба «Кайрат» Аскар Есимов высказался касательно предстоящего поединка против московского «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ.

«Игра со «Спартаком» остаётся особенной для нас, это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Зимний кубок РПЛ состоится со 2 по 14 февраля. В нем примут участие четыре клуба: «Спартак» (Россия), «Ростов» (Россия), «Кайрат» (Казахстан) и «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ).