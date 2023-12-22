Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл близок к подписанию контракта с «Сантосом», об этом сообщает UOL.

По данным источника, бразильский клуб, который вылетел из элитного сезона, близок к подписанию шести футболистов, а некоторые из них, в том числе и Педро Габриэл, уже подписали предварительное соглашение.

Напомним, что текущий сезон 24-летний футболист выступал в аренде в «Америке Минейро» и принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых смог поразить ворота соперников три раза.

Его соглашение со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.