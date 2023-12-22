Матч ЦСКА - «Спартак» не будет перенесён из-за выборов президента России

Матч 21-го тура Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» не будет перенесен из-за выборов президента России. Об этом заявил глава РПЛ Александр Алаев.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», - передает слова руководителя ТАСС.

Президентские выборы в 2024 году, согласно сообщению ЦИК, пройдут в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта. В эти же дни должны состояться игры 21-го тура чемпионата России по футболу.

По итогам 18 туров Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», а на второй позиции располагается петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает московское «Динамо».