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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок сборной России: Матчи большинства команд РПЛ можно выкладывать на сайтах для взрослых

22 Декабря 2023 • 10:46 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и столичного «Динамо» Сергей Гришин поделился мнением об уровне игры в РПЛ.

В разговоре с журналистом Sport24 он заявил, что может смотреть только матчи «Ростова», ЦСКА, «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов». По остальным поединкам Гришин заявил, что их можно выкладывать на сайтах для взрослых.

В чемпионате России наступила зимняя пауза. После 18 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке располагается петербургский «Зенит», а на третьей – московское «Динамо». Матч 19-го тура Премьер-лиги состоятся в начале марта следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гришин РПЛ
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