Экс-игрок сборной России: Матчи большинства команд РПЛ можно выкладывать на сайтах для взрослых

Экс-футболист национальной сборной России и столичного «Динамо» Сергей Гришин поделился мнением об уровне игры в РПЛ.

В разговоре с журналистом Sport24 он заявил, что может смотреть только матчи «Ростова», ЦСКА, «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов». По остальным поединкам Гришин заявил, что их можно выкладывать на сайтах для взрослых.

В чемпионате России наступила зимняя пауза. После 18 проведенных туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». На второй строчке располагается петербургский «Зенит», а на третьей – московское «Динамо». Матч 19-го тура Премьер-лиги состоятся в начале марта следующего года.