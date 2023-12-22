Газизов: Будет классно, если «Динамо» навяжет борьбу за чемпионство

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о перспективах столичного «Динамо» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что будет здорово, если «бело-голубые» смогут навязать борьбу, ведь он всегда за интригу и конкурентный чемпионат.

«То, что «Краснодар» сейчас играет на равных с «Зенитом», идет только в плюс российскому футболу. А если в чемпионскую гонку включится «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА – будет еще лучше», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два балла. «Динамо» же занимает третью позицию.