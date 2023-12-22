Газизов назвал самого яркого игрока первой части РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, кого считает самым ярким игроком первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Назову Тюкавина – он играет очень хорошо. Костя и до этого хорошо себя проявлял, а в этом сезоне – просто молодец», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что в начале декабря Тюкавин продлил контракт с «бело-голубыми», который теперь рассчитан до лета 2028 года.