Сёмин оценил шансы российских клубов сыграть в Суперлиге

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о шансах российских клубов попасть в новый футбольный турнир – Суперлигу Европы.

«Шансы у всех есть. И у нас, в том числе. А с точки зрения обстановки в мире возьмут нас? Вы спрашиваете про шансы. Я говорю, шансы и у нас есть, обстановку мы не трогаем», - передает слова Сёмина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Европейский суд легализовал запуск Суперлиги. Согласно формату нового турнира, в нем должны принять участие 64 команды. Пока в число участников входят всего два клуба: каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».