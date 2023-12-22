Радимов объяснил, что может помешать российским клубам попасть в Суперлигу

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мнением о возможном попадании российских клубов в Суперлигу Европы. Накануне новый турнир был легализован Европейским судом.

«Есть несколько причин, по которым российским клубам можно будет туда попасть. Но огромным препятствием будет то, что федерации всё равно останутся не на стороне нашей страны и будут опротестовывать эти матчи», - передает слова наставника телеканал «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Суперлига Европы будет проходит не под эгидой УЕФА и ФИФА. Создателями турнира являются мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».