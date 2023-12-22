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«Чудовищное неуважение к «Спартаку»: Радимов наехал на Абаскаля

22 Декабря 2023 • 09:03 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России и «Зенита» Владислав Радимов подверг критике наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Эксперту не понравилось, что испанский специалист в новогоднем ролике «красно-белых» обратился к болельщикам на родном языке, а не на русском.

«Это чудовищное неуважение. Ладно ты не учишь язык в повседневной жизни, но хотя бы для праздничного ролика, для болельщиков можно поднапрячься и заучить три предложения?» - написал Радимов в своем телеграм-канале.

Абаскаль занимает пост рулевого «народной команды» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

По итогам первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Радимов назвал новый клуб Абаскаля

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1)
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nadezhda
22 Декабря 2023 в 09:11
В отличии от тебя-он не бухает и поэтому говорит на родном языке!
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