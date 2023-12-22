Игрок «Динамо»: «Мечтаю выступать за сборную Бразилии»

Легионер московского «Динамо» Бителло заявил о том, что мечтает выступать за национальную сборную Бразилии.

«Мечтаю выступать за сборную Бразилии, а также получать максимальное удовольствие от футбола в России. Хочу много забивать, отдавать, побеждать. Взять титул с «Динамо», - передает Metaratings.ru слова южноамериканского исполнителя.

Бразильский полузащитник перебрался в стан «бело-голубых» из «Гремио» в сентябре нынешнего года. В текущем сезоне Бителло поучаствовал в 15 поединках за «Динамо», в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.