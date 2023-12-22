Кобелев назвал двух игроков, на которых держится «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Кобелев выделил две ключевые фигуры в составе «сине-бело-голубых». Он назвал полузащитников Вендела и Вильмара Барриоса.

«Возможная потеря Вендела и Барриоса может стать особенно тяжелой для «Зенита». На них сегодня держится команда», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Вендел играет за петербургский коллектив с 2019 года, а Барриос присоединился к команде в 2020-м.

После 18 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Питерцы отстают от идущего первым «Краснодара» на два балла.