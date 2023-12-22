В «Зените» отреагировали на создание Суперлиги

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», отреагировал на новость о создании Суперлиги Европы.
«Рано судить-рядить», - передает слова представителя российского клуба «РБ Спорт».
Напомним, что накануне Европейский суд признал незаконными действия УЕФА и ФИФА по запрету запуска Суперлиги. Впервые о новом проекте было объявлено весной 2021 года. Организаторами нового футбольного соревнования являются два испанских суперклуба: мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».
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