Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Его команде предстоит провести предолимпийский турнир в Венесуэле, куда бразильцы отправятся 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной конфедерации Бразилии.

Организует турнир КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола). А готовиться к самому турниру команда Роберта начнёт после наступления 2024 года – 8 января.

Напомним, что в этом сезоне у Ренана довольно плохо обстоят дела с игровой практикой. У легионера лишь восемь появлений на поле в официальных матчах за «Зенит», он проиграл конкуренцию в центре обороны.