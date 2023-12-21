Оздоев забил шестой гол в сезоне

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оформил свой шестой гол в этом сезоне. Россиянин в чемпионате Греции забил в ворота аутсайдера турнира «Кифисии», матч завершился с неприличным счётом в пользу гостей из Салоников – 6:0.

Ранее Оздоев забил пять голов в 23 сыгранных матчах за свой клуб. Четыре гола Магомед оформил в рамках чемпионата Греции, а один – в еврокубке – в Лиге конференций УЕФА.

Напомним, что Оздоев стал игроком команды Рэзвана Луческу лишь минувшим летом – россиянин перебрался в Грецию из соседней Турции, где сезон провёл в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк» под руководством Андреа Пирло.