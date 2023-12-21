Легионер «Локомотива» заявил, что никогда не привыкнет к российским холодам

Лукас Фассон, бразильский легионер московского «Локомотива» рассказал, что вряд ли когда-то в своей жизни привыкнет у зимним российским холодам и игре в футбол в таких условиях.

«Вряд ли я когда‑нибудь привыкну. Вот звоню домой, по видео и показываю русские сугробы, все смотрят с раскрытым ртом: «Как вообще такое возможно?» А мы еще тренироваться и играть пытаемся», - рассказывает Лукас для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что последний тур первой части сезона РПЛ прошёл аж под конец первой декады декабря. К счастью, ни один матч не был отменён из-за низкой температуры или аномально снежной погоды. «Локо» завершил первую часть первенства на четвёртом месте в турнирной таблице.