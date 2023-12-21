В агентстве Холматова заявили, что не видят смысла в переходе игрока в «Ростов»

Вечером четверга появились новости о том, что «Ростов» интересуется 21-летним полузащитником «Пахтакора» Диёром Холматовым. По информации Ивана Карпова, молодому футболисту звонил даже рулевой дончан Валерий Карпин, а российский клуб собирается взять футболиста в аренду с правом выкупа.

В агентствах игрока Dsf-Agency и Football Group заявили, что сейчас им не интересен потенциальный переход Холматова в российский клуб.

«Диёр сконцентрирован на «Пахтакоре». Официальных предложений ни клубу, ни агентам не было, и мы больше смотрим в европейское направление. На данный момент Россия не интересна», - говорит Legalbet собеседник.