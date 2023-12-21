Чернышов дал совет Слуцкому перед возможной работой в Китае

Российский тренер Андрей Чернышов в своей карьере успел потренировать клубы из многих стран. Например, из Саудовской Аравии, Сербии, Грузии, Северной Македонии и даже Индии. Специалист с таким опытом просто не мог не прокомментировать слухи, что связывают Леонида Слуцкого с возможной работой в Китае – в клубе «Шанхай Шэньхуа».

Чернышов дал совет Леониду Викторовичу.

«Скажу по себе: будет полезно изучить местную культуру, почитать про страну больше и пообщаться с теми, кто там жил или живет. В азиатских странах есть свои правила и порядки», - говорит Чернышов «РБ Спорт», добавляя, что у россиянина могут возникнуть неожиданные ситуации в странах Азии.

Также Чернышов добавил, что Слуцкий – человек умный и образованный, поэтому наверняка понимает все эти нюансы. И по ходу работы тренер будет всё больше вникать в местную культуру.

В карьере помимо России Слуцкий работал с клубами из Англии и Нидерландов.