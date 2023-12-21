Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аппаев признан игроком декабря в «Факеле»

21 Декабря 2023 • 21:44 Комментировать

Нападающий воронежского «Факела» Хызыр Аппаев признан лучшим игроком декабря в своём клубе. Об этом сообщает пресс-служба «огнеопасных». Нападающий набрал 41% от общего числа голосов.

33-летний футболист сыграл за свой клуб все два декабрьских мачта в РПЛ – против «Балтики» и против «Динамо». А всего в рамках сезона у него 20 проведённых встреч и два ассиста. В «Факеле» Аппаев с зимы 2021 года, вместе с клубом игрок вышел в Премьер-лигу в 2022 году.

«Факел» по итогам 18 туров сезона РПЛ разместился на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата России. У клуба 21 набранный балл, столько же у «Ростова».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Факел Хызыр Аппаев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Декабря
23:11 · Россия. Премьер-лига
Оздоев забил шестой гол в сезоне
22:51 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Локомотива» заявил, что никогда не привыкнет к российским холодам
22:15 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Холматова заявили, что не видят смысла в переходе игрока в «Ростов»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Чернышов дал совет Слуцкому перед возможной работой в Китае
21:44 · Россия. Премьер-лига
Аппаев признан игроком декабря в «Факеле»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Урала» возглавит дубль клуба
20:17 · Россия. Премьер-лига
Виталий Калешин рассказал, как летал в ЮАР на сборы с «Москвой»
20:05 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» согласовал переход Прохина из «Ростова» - раскрыты условия
19:45 · Россия. Премьер-лига
Смолов вошёл в состав «Динамо» по CS2
19:43 · Россия. Премьер-лига
Гарре рассказал, почему сменил игровой номер
19:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал лучшего правого защитника РПЛ
19:12 · Россия. Премьер-лига
Гайч оформил первый дубль в Турции
19:07 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У «Краснодара» есть всё, чтобы стать чемпионом России»
19:01 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» анонсировали трансферные новости
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» подаст заявку на участие в Суперлиге
Все новости
Рекомендуем