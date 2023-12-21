Аппаев признан игроком декабря в «Факеле»

Нападающий воронежского «Факела» Хызыр Аппаев признан лучшим игроком декабря в своём клубе. Об этом сообщает пресс-служба «огнеопасных». Нападающий набрал 41% от общего числа голосов.

33-летний футболист сыграл за свой клуб все два декабрьских мачта в РПЛ – против «Балтики» и против «Динамо». А всего в рамках сезона у него 20 проведённых встреч и два ассиста. В «Факеле» Аппаев с зимы 2021 года, вместе с клубом игрок вышел в Премьер-лигу в 2022 году.

«Факел» по итогам 18 туров сезона РПЛ разместился на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата России. У клуба 21 набранный балл, столько же у «Ростова».