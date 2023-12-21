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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легенда «Урала» возглавит дубль клуба

21 Декабря 2023 • 21:05 Комментировать

Легенда екатеринбургского «Урала» Александр Данцев возглавит дубль клуба Премьер-лиги – «Урал-2». Об этом сообщает Сергей Ильёв в своём телеграм-канале. Сейчас дубль уральцев выступает во Второй лиге Б.

39-летний Данцев провёл в «Урале» восемь лет карьеры – с 2011 по 2019 годы, вместе со «шмелями» он вышел в Премьер-лигу в 2013 году – в элите российского футбола клуб выступает до сих пор. Всего в чемпионате России Данцев провёл 125 матчей, забил пять мячей соперникам.

С 2019 по 2023 годы Данцев работал с молодёжью «Урала», также молодой специалист попробовал себя в другом клубе Второй лиги – пензенском «Зените».

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