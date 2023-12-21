Виталий Калешин рассказал, как летал в ЮАР на сборы с «Москвой»

В «нулевых» уже бывший российский футбольный клуб «Москва» летал вместе с Виталием Калешиным на сборы в экзотическую страну – ЮАР. Это, к слову, самый юг Африки и добираться туда пришлось с двумя пересадками – в Лондоне и Йоханнесбурге. А сам турнир проходил в городе Порт-Элизабет.

«Какой-то мутный предсезонный турнир, куда 17 часов добирались. Надо было играть с местными командами, плюс какие-то румыны приехали — все очень среднего уровня», - вспоминает Калешин для Sport24.

Но организатор турнира, по словам Виталия, был мошенником.

«Нас через пару дней нас даже в гостиницу не пускали — еле договорились, чтобы не выселили. В итоге победили на этом турнире, но призовых, конечно, никто не дал», - говорит Калешин.

ФК «Москва» прекратил своё существование 13 лет назад – в 2010 году. А Калешин в 2009 году отправился из «Москвы» в «Рубин», где провёл четыре года карьеры и поиграл в Лиге чемпионов.