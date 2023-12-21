​«Оренбург» согласовал переход Прохина из «Ростова» - раскрыты условия

Защитник Данила Прохин в зимнее трансферное окно сменит «Ростов» на «Оренбург». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клубы уже согласовали сделку. «Оренбург» арендует 22-летнего футболиста с опцией приоритетного выкупа 50% прав на игрока за 1,25 миллионов евро.

Отмечается, что Прохин присоединится к «Оренбургу» после зимнего отпуска.

В сезоне 2023/2024 Данила Прохин провёл за «Ростов» 15 матчей. Результативными действиями молодой защитник не отмечался.

Чемпионат России возобновится в марте. «Ростов» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Оренбург» - 14-е.