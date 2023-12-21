Смолов вошёл в состав «Динамо» по CS2

В эти минуты футбольный клуб «Динамо» объявило о составе команды по кибердисциплине CS2.

На официальном Twitch-канале проходит прямая трансляция. Состав «Динамо» по CS2 выглядит так: Фёдор «STARS1LOR» Смолов, Герман «Le Classique» Попков, Ваня «Belo4ka» Дмитриенко, Константин Сидорков «Сидорков» и Эдгар «1mperaBrain» Марутян.

На прямой трансляции ведущий ответил на вопрос чата о том, что данный состав будет постоянный и возможно такие трансляции будут проводиться во время зимней паузы.

33-летний Фёдор Смолов сыграл за «Динамо» 21 игру в текущем сезоне, он отметился пятью голами и отдал четыре результативные передачи.