Гарре рассказал, почему сменил игровой номер

Вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, почему на его спине красовался 28-й номер, а позже он его сменил. Теперь Гарре – «десятка» Крыльев.

«Моя дочка родилась 8 февраля [8 числа второго месяца]. Поэтому изначально я взял его, да и особо не было свободных номеров тогда», - говорит Гарре «Спорт-Экспрессу».

Но в один момент капитан «Крыльев» подошёл к Гарре и заявил, что 10-й номер стал свободным.

«Десятка — серьезный номер, я почувствовал уверенность в себе и взял его», - говорит Бенхамин.

Аргентинец стал игроком «Крыльев» прошлой зимой, а по ходу этого сезона статистика признала вингера лучшим дриблёром РПЛ.