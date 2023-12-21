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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал лучшего правого защитника РПЛ

21 Декабря 2023 • 19:27 Комментировать

Комментатор и эксперт Геннадий Орлов озвучил имя лучшего правого защитника Российской премьер-лиги прямо сейчас. Это игрок «Краснодара» Сергей Волков, уверен Геннадий Сергеевич.

«Что его отличает от остальных? Великолепная физическая готовность. Мощный, активный, выносливый, здорово подключается вперед, часто успевает отскочить назад, занять свою позицию», - говорит Орлов «Спорт-Экспрессу».

Волкову всего 21 год, в этом сезоне он сыграл за «быков» в 16 матчах РПЛ и шесть раз выходил на поле в Кубке России. В этих матчах он оформил три голевые передачи.

Ранее Орлов порассуждал, на кого похож одноклубник Волкова Черников.

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