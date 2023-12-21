Гайч оформил первый дубль в Турции

Аргентинский форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч отметился в своей турецкой аренде первым дублем. Он дважды поразил ворота стамбульского «Пендикспора» в рамках 16 тура чемпионата Турции.

Напомним, что выступает Гайч за «Ризеспор». Это клуб с северо-востока Турции из города Ризе. Адольфо уже отметился двумя голами за команду. Первый он оформил в ворота «Коньяспора», а второй – в недавно прошедшем и скандально известном матче против «Анкарагюджю». Обе этих игры «Ризеспор» проводил на выезде.

Общий счёт матча «Ризеспор» - «Пендикспор» - 5:1. После победы клуб Адольфо забрался на шестое место турнирной таблицы чемпионата Турции с 25 очками в копилке.