Бышовец: «У «Краснодара» есть всё, чтобы стать чемпионом России»

Знаменитый тренер Анатолий Бышовец оценил шансы «быков» на то, чтобы стать впервые в клубной истории чемпионом России. «Краснодар» борется за первое место пока только с одним клубом – и это питерский «Зенит», становившийся чемпионом в последние пять сезонов.

«У них есть всё, чтобы стать чемпионами, но надо учесть прежние проблемы. Ощущение, будто им мобильности не хватило, а ещё были проблемы с ротацией и, возможно, сказалась усталость», - говорит Бышовец Betonmobile, добавляя, что «Краснодару» есть над чем работать.

Напомним, что «быки» с 38 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ на момент зимней паузы.