В «Пари НН» анонсировали трансферные новости

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов анонсировал трансферные новости, связанные с его командой. Появиться они могут уже в ближайшие дни.

«Ближайшие трансферные новости появятся уже в эти выходные. Пока не могу сказать по кому конкретно, вы в сами всё увидите», - цитирует функционера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что нижегородцы стали открытием сезона РПЛ с положительной точки зрения. Команда Сергея Юрана идёт на девятом месте турнирной таблицы с 24 баллами в копилке. Притом, 22 очка из 24 клуб набрал в родных стенах.

Ранее Мелик-Гусейнов шутливо высказался об участии своего клуба в Суперлиге.