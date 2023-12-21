«Пари НН» подаст заявку на участие в Суперлиге

Российский футбольный клуб «Пари НН» готов подать заявку на вступление в Суперлигу. Об этом рассказал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

«Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют», — написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что «Пари НН» придет не с пустыми руками, а с подарком, который будет сделан головой и ногами.

По итогам 18 туров нижегородский клуб занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.

Старт европейской Суперлиги ожидается в 2025 году. В турнире смогут принять участие 64 клуба.