Тикнизян: «Головин уже приблизился к уровню Аршавина»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, видит ли он в России такого футболиста, который был бы близок по уровню к Андрею Аршавину.

«Да, это Саша Головин. Возможно, он уже приблизился к уровню Аршавина. Головин хорошо выступает за «Монако», особенно в этом сезоне», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

По мнению футболиста, Аршавин превосходит Головина по количеству наград, но уровень мастерства у них практически одинаковый.

В текущем сезоне 27-летний Головин сыграл в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и записал в свой актив два ассиста.

Контракт хавбека с «Монако» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 30 миллионов евро.