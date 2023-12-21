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Черчесов или Бердыев смогут получать солидные деньги, если пойдут в сборную Азербайджана

21 Декабря 2023 • 18:17 Комментировать

Потенциальные кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана Станислав Черчесов или Курбан Бердыев могут получать солидные деньги на новом месте работы.

По информации Legalbet, новый тренер азербайджанской команды будет получать 1,5 млн евро в год. А Черчесов и Бердыев как раз являются кандидатами на этот пост. Первый уже полгода не тренирует, а второй работает севернее Азербайджана – в Дагестане, возглавляя махачкалинское «Динамо» в российской Мелбет-Первой лиге.

Также кандидатом на вакантную должность является бывший тренер сборной Турции Шенол Гюнеш.

Сборная Азербайджана в очередной раз провалила отбор на крупный футбольный форум и не сыграет Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Шенол Гюнеш ещё теги
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