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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров не сомневается, что Семак сможет работать в Европе

21 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров ответил на вопрос о том, смог бы наставник «сине-бело-голубых» Сергея Семак работать в Европе.

«Да. А почему нет? Он пять лет подряд выигрывает чемпионат России — это уже о многом говорит. Те, кто рассказывает: «Дайте мне «Зенит» и я тоже его сделаю чемпионом», несут бред!» — заявил Быстров «РБ Спорту».

Как считает эксперт, нужно уметь работать с футболистами высокого класса, ведь был пример с Венделом, который отказывался возвращаться в команду из отпуска, но все равно приехал, и это заслуга Семака.  

«Зенит» ушел на зимний перерыв, занимая вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России. В активе санкт-петербургской команды 36 баллов в 18 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
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