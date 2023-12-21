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Масалитин: «Когда подписали Мусаева, сразу стало понятно, что Заболотному готовят замену» эксклюзив

21 Декабря 2023 • 18:20 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный уход Антона Заболотного из «армейского» клуба.

«Заболотный - значимый игрок в системе Федотова. Да, он не играет как-то ярко. Но он выполняет свою работу. То, что от него требуется, он делает очень хорошо. То есть ему нужно зацепиться впереди, потолкаться в штрафной. Он с этим справляется. Хочется только, чтобы Антон мячей побольше забивал. Но, зная его статистику, много голов ждать от него не надо.

Когда подписали Мусаева, сразу стало понятно, что Заболотному готовят замену. У Чалова другие обязательства и другая игра. Но нужно дожить до лета, не факт же, что Заболотный уйдет. Просто очевидно, что Мусаев - это прямая конкуренция. А как там сложится, пока никто не знает. Но я хочу сказать, что Заболотный играет важную роль в ЦСКА Федотова», — сказал Масалитин.

Ранее мы, ссылаясь на собственные источники, сообщили что 33-летний Антон Заболотный может покинуть ЦСКА в зимнее трансферное окно или летом, когда у него истечёт контракт с московским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Антон Заболотный ещё теги
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