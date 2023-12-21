Эксперт назвал главное преимущество «Краснодара» над «Зенитом»

Российский тренер и футбольный эксперт Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в РПЛ, которая прервалась из-за зимней паузы на три месяца. В ней активно участвуют два клуба – это «Краснодар» Владимира Ивича и «Зенит» Сергея Семака.

Колыванов назвал главное преимущество «быков» над питерскими оппонентами.

«Прежде всего, они стали предельно аккуратными в обороне. И если раньше они старались высоко играть, больше в атаку, показывали яркий и красивый футбол, то сейчас надо думать о защите. Они допускают меньше ошибок», - говорит Колыванов Legalbet.

Сейчас у «Краснодара» 38 очков, зенитовцы отстают от «быков» на два балла и идут на второй строчке.