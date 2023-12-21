Орлов раскрыл причину ухода Кузяева из «Зенита»

Минувшим летом российский полузащитник Далер Кузяев после шести лет в питерском «Зените» ушёл из команды. Теперь Далер – игрок французской Лиги 1, в которой защищает цвета «Гавра», новичка лиги этого сезона.

Известный болельщик «Зенита» и эксперт Геннадий Орлов рассказал, почему Далер решился на такой шаг в карьере.

«Далер считал себя недооцененным в «Зените», поэтому и уехал. Много фанфар было в адрес бразильцев, а Кузяев оставался в тени. Но как он играл между линиями, как открывался!», - говорит Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кузяев к рождественской паузе оформил за «Гавр» в этом сезоне уже два забитых гола.