Бителло сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением об уровне российского чемпионата с бразильским.

«Мне кажется, что уровень в целом похожий. В Бразилии немного тяжелее, потому что есть много команд, которые сконцентрированы на победе. А так особой разницы не вижу», — цитирует Бителло Metaratings.

23-летний бразилец присоединился к «Динамо» в сентябре этого года. За это время он принял участие в 15 матчах, в которых пять раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, в активе Бителло два ассиста.

После 18 туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 32 очка.