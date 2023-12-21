Орлов рассказал, кого ему напоминает Черников

Александр Черников, полузащитник из «Краснодара» стал одним из открытий текущего сезона РПЛ и важным игроком основы своей команды. А недавно Черников дебютировал за национальную сборную России.

Известный футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов рассказал, кого молодой футболист ему напоминает.

«Александр напоминает мне Игоря Денисова, но при этом он техничнее. Обладает приличным первым пасом, а ещё не только разрушает атаку, но и здорово помогает ей», - делится Орлов для «Спорт-Экспресса», поясняя, что на игре Черникова сказывается футбольное образование хавбека.

Черникову 23 года, он является воспитанником знаменитой клубной академии «быков».