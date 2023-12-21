Орлов считает, что Сперцян лучше Захаряна

Эксперт, комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил двух молодых и талантливых футболистов, один из которых уже не играет в РПЛ. Речь идёт про Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и Арсена Захаряна, бывшего динамовца, а ныне игрока «Реал Сосьедада».

«Полагаю, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?», - рассуждает Орлов для «Спорт-Экспресса».

Ранее Геннадий Сергеевич дал важный совет Эдуарду по поводу выбора будущего клуба в Европе, если Сперцян туда, конечно, переберётся.