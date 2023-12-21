Орлов дал важный совет Сперцяну

Талантливого полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна уже не первый год сватают в зарубежные клубы. Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов дал совет молодому футболисту касаемо будущего.

«Он готов к переходу в серьезный европейский клуб. Но ехать ему стоит только в тот клуб, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!», - говорит Орлов «Спорт-Экспрессу».

Орлов вспомнил, как знаменитый, в прошлом рулевой «Арсенала» Арсен Венгер лично звонил Андрею Аршавину перед тем, как тот в далёком 2009 году стал частью «канониров» и привёл это как пример.