Луценко не будет в «Роторе»

Известный российский форвард Евгений Луценко всё же не перейдёт в волгоградский «Ротор». Такой новостью делится журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что знаменитый волгоградский клуб, что выступает во Второй лиге, предложил Евгению контракт. Опытный футболист взял время на раздумья.

«36-летний форвард не захотел идти во Вторую лигу, пусть и под задачу повышения. При этом Луценко готов рассматривать варианты в Первом дивизионе», - отмечает Ильёв.

Луценко находится без клуба с середины лета – тогда он покинул тульский «Арсенал» из Мелбет-Первой лиги. Форвард тренируется самостоятельно и поддерживает свою форму.