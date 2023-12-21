Виталий Калешин рассказал, каково играть против Месси

Бывший защитник казанского «Рубина» Виталий Калешин в 2009 году поучаствовал в одной из самых славных историй российского футбола в 21 веке. «Рубиновые» в Барселоне обыграли знаменитый одноимённый клуб – 2:1. Виталий вспомнил, каково играть против одного из лучших футболистов в истории – Лионеля Месси.

«Что бы ты ни предпринял, Лео уже знает выход из ситуации. Кажется, ни разу не потерял мяч», - вспоминает Калешин для Sport24.

Месси в той игре против «Рубина», к слову, не отличился голом. Единственный гол в составе «блауграны» оформил Златан Ибрагимович, а у казанцев забивали Гёкдениз Карадениз и Александр Рязанцев.