Бителло считает Тюкавина прекрасным футболистом

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился комментарием о форварде «бело-голубых» Константине Тюкавине.

«Тюка — прекрасный футболист, нападающий, который умеет забивать. Он очень много двигается на поле, успевает везде, перемещается по флангам, в центре. Мне это очень нравится. С ним комфортно», — приводит слова Бителло Metaratings.

По мнению хавбека, сейчас Тюкавин находится в отличной форме и хотелось бы, чтобы он продолжал помогать команде.

В сезоне-2023/24 Тюкавин появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло на третьей позиции. В копилке команды Марцела Лички 32 зачетных балла.