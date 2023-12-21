«Спартаку» нужен нападающий» — Бушманов

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому «Спартаку» этой зимой.

«Думаю, «Спартаку» нужен новый нападающий. Соболеву нужен конкурент. Соболев – основная опция команды, а если что-то пойдет не так, то кого выпускать?» — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал в свой актив шесть результативных передач. Стоит сказать, что на данный момент в составе «красно-белых» есть только два центральных форварда — Александр Соболев и молодой Павел Мелёшин.

«Спартак» находится на пятой позиции в чемпионате России, сумев набрать 30 очков в 18 играх.