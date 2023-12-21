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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов: Я кайфовал от работы с Виторией

21 Декабря 2023 • 16:22 Комментировать

Бывший нападающий «Спартака» Резиуан Мирзов, ныне выступающий за «Нефтчи» вспомнил совместную работу с экс-наставником «красно-белых» Руем Виторией.

Напомним, португальский специалист руководил клубом с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы, оставив позади «Наполи», «Лестер» и «Легию».

«В атакующем футболе Витория очень сильный тренер, мне все нравилось, я кайфовал. На предсезонном турнире я же играл постоянно, забивал. Но в чемпионате пошли свои темы, какие-то люди начали вмешиваться в тренировочный процесс», — рассказал Мирзов «Чемпионату».

Футболист признался, что Витория хотел сохранить его в «Спартаке», но он решил уйти в другой клуб ради игровой практики.

На данный момент 53-летний специалист возглавляет сборную Египта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нефтчи Резиуан Мирзов Руй Витория ещё теги
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