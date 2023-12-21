Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

«Взвешенное решение. Хорошо, что выдержали паузу и посмотрели на развитие ситуации. Но я бы не платил членские взносы УЕФА. За что платить, если мы нигде не участвуем? Это деньги на ветер. Как включат в состав полноценных членов, надо возобновлять выплаты. В футболе чем больше пауза, тем выше мастерство. Правильно сделали. Пока это решение чисто политическое. Вот когда мы им газ и нефть перекроем, начнут быстрее думать», - сказал Масалитин.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию может быть снова рассмотрен в следующем году.