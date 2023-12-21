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​«Деньги на ветер»: Масалитин – о членских взносах РФС в УЕФА эксклюзив

21 Декабря 2023 • 16:30 Комментировать (2)

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение РФС остаться в УЕФА.

«Взвешенное решение. Хорошо, что выдержали паузу и посмотрели на развитие ситуации. Но я бы не платил членские взносы УЕФА. За что платить, если мы нигде не участвуем? Это деньги на ветер. Как включат в состав полноценных членов, надо возобновлять выплаты. В футболе чем больше пауза, тем выше мастерство. Правильно сделали. Пока это решение чисто политическое. Вот когда мы им газ и нефть перекроем, начнут быстрее думать», - сказал Масалитин.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что вопрос перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию может быть снова рассмотрен в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Валерий Масалитин АФК Переход РФС в АФК ещё теги
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Комментарии (2)
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Южный201
21 Декабря 2023 в 17:44
Если не будем платить взносы в уефу и фифу,кто платить зарплату будет платить нашим чинушам от футбола...
Папаня
21 Декабря 2023 в 17:08
"Вот когда мы им газ и нефть перекроем, начнут быстрее думать" - вот что значит, не закусывать. Это кто же тебе позволит перекрыть? Главный Стратег? Сказал бы еще "вот когда мы есть перестанем".
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