Ряд известных российских команд планировали бесплатно забрать защитника «Рубина» Илью Рожкова.

Как стало известно «БИЗНЕС Online», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Крылья Советов» следят за 18-летним футболистом казанского клуба. По данным источника, все команды рассчитывали подписать Рожкова свободным агентом, но накануне игрок продлил свой трудовой договор с «Рубином» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Рожков появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 400 тысяч евро.